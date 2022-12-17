В Калужской области сквер с самолетом обновят за 10 миллионов рублей

На днях в городе Киров Калужской области подвели итоги аукциона по выбору подрядчика, который займется благоустройством сквера Советской Авиации, расположенного рядом с площадью Победы.

В наступающем году там планируется обновить покрытие, заменить освещение, добавить зелени, установить новые лавочки и покрасить установленный там самолет МиГ-27.

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен будет выполнить работы за 10 миллионов рублей. Цена снизилась с начальных 13,8 миллиона в ходе торгов. Проходить реконструкция будет с мая по сентябрь.

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