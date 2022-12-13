В Калуге образовался новый провал на тротуаре перед Дворцом спорта
На прошлой неделе городская управа отчиталась о ликвидации провала на тротуаре перед Дворцом спорта. Однако сейчас яма образовалась вновь, сообщил наш читатель в «Народных новостях».
- Похоже, в нашем городе появляется новая достопримечательность, которая будет соперничать со знаменитой «царь-лужей» на площади Победы, - говорится в сообщении Meshootka.
Новый провал огородили. О причинах власти пока ничего не говорят.
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