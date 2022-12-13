В Калуге инвесторы восстановили два исторических дома

На днях в Калуге специальная комиссия проверила два старинных дома, в которых инвесторы завершили работы по реставрации.

- По итогам заседания комиссия зафиксировала фактическое выполнение условий конкурсов по обоим объектам, - сообщили во вторник, 13 декабря, в управлении экономики.

На улице Вилонова восстановили Дом Горбуновых, на улице Подвойского - Дом А.К.Алтынникова. Здания построены в начале XIX века.

Эти объекты культурного наследия были проданы в 2020 и 2021 годах.

- В здании по улице Подвойского расположился и уже работает киберклуб, - отметили в управлении экономики. - А собственнику здания на улице Вилонова еще предстоит определиться с целевым назначением восстановленного объекта.

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