В Калуге на Малинниках прорвало водопровод

В субботу, 10 декабря, на Малинниках недалеко от 25 школы, а точнее на переулке Малинники в районе дома 17, образовались огромные лужи. Об этом в обратной связи Telegram-канала рассказал наш читатель Вячеслав.

Мужчина предположил, что произошел очередной прорыв водопроводной сети. По словам читателя, ни коммунальной, ни аварийной службы нет.

В заключение Вячеслав добавил, что его супруга сообщила на горячую линию об аварии, диспетчер пообещал выслать дежурную бригаду.

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