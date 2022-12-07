В Калуге ликвидировали провал на тротуаре перед Дворцом спорта
Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге на тротуаре перед Дворцом спорта на перекрестке улиц Ленина и Баррикад образовался провал.
Глубины ямы составляла около 50 сантиметров.
В среду, 7 декабря, чиновники сообщили нам, что яму ликвидировали. В городской управе предоставили соответствующие фотографии.
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