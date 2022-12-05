В Калуге подземный переход открыли для пешеходов

В Калуге после пятидневного перерыва вновь открыт единственный подземный переход на улице Гагарина.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе там проходил ремонт коммуникаций.

Рабочие убрали деревянные щиты, которыми были закрыты двери. А вот песка на ступенях пока нет – на входе один лед.

Лед на входе.

Рисунки на стенах внутри.

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