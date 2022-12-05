Калуга Обнинск
Главная Новости Благоустройство
История Калуги Статьи

В Калуге подземный переход открыли для пешеходов

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.12.2022 13:56 6 805
В Калуге подземный переход открыли для пешеходов

В Калуге после пятидневного перерыва вновь открыт единственный подземный переход на улице Гагарина.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе там проходил ремонт коммуникаций.

Рабочие убрали деревянные щиты, которыми были закрыты двери. А вот песка на ступенях пока нет – на входе один лед.

Лед на входе.

Рисунки на стенах внутри.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.12.2022 13:56 6 805
Тэги: благоустройство
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Сколько живут тараканы без еды и воды
Какую карту с кэшбэком оформить для выгодных покупок?
Почему так много поклонников у отдыха на Сейшелах

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru