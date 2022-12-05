В Калуге площадь Старый Торг засыпали песком

На прошедших выходных на площадь Старый Торг грузовиками завозили песок. Перед зданием областной администрации начали готовить площадку для катка.

Парковка закрылась до 28 февраля, хотя некоторые водители нашли себе пятачок возле забора со стороны улицы Воробьевской.

Открыть каток власти обещают к концу декабря. По словам чиновников, он будет выдерживать температуру в +10 градусов.

Кататься калужане смогут бесплатно, но по предварительной записи.

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