В Калуге фонтан у музея космонавтики украсили светодиодами

В Калуге купол фонтана, расположенного у музея космонавтики, получил новую подсветку. Об этом 2 декабря сообщили в управлении городского хозяйства.

- Учитывая, что в этом году приняли решение не тратить деньги на покупку новых украшений, используем любую возможность украсить город, - пояснили в управлении. - При консервации фонтана у музея космонавтики смонтировали свето-динамическую систему из светодиодов.

Коммунальщики рассчитывают, что вечерние прогулки в парке Циолковского будут создавать калужанам праздничное настроение.

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