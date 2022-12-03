В Калуге стихийные свалки присыпало снегом

В Калуге образовавшиеся за осень стихийные свалки рядом с контейнерными площадками начало засыпать снегом. Горожане опасаются, что теперь все это пролежит как минимум до весны.

Об одном из таких случаев рассказал жительница улицы Белинского. По ее словам, кучи у дома №6 лежат уже около четырех месяцев. На жалобу отреагировали в городской управе.

- Складировать мусор рядом с контейнерами по закону нельзя, так как именно это и приводит к образованию несанкционированных свалок, - пояснили чиновники. - Ситуация со свалками сейчас непростая, объем работ по всему городу очень большой, поэтому работа по их вывозу может занять продолжительное время. Заявка по этому адресу есть, но по срокам вывоза, к сожалению, не сориентируем.

Похожая ситуация и на улице Достоевского.

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