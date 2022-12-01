В Калуге планируют восстановить дорогу на склоне Березуйского оврага
В четверг, 1 декабря, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о планах по восстановлению дороги в Березуйском овраге.
- Есть у города еще одна цель на будущее – восстановить дорогу к набережной по левому склону Березуйского оврага, - пояснил он. - Она идет от знака с флюгером, который стоит в начале Золотой аллеи у КНИИТМУ. По мнению краеведов, по этой средневековой гужевой дороге когда-то поднимались в город грузы с пристани на Оке. Будем стараться маленькими шажками сохранять историю нашего города.
О сроках выполнения работ чиновник пока не сообщил.
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