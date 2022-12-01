В Калужской области подрядчика заставили вернуть в бюджет сэкономленные деньги

В городе Киров Калужской области подрядчик вернул в бюджет 180 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры. В четверг, 1 декабря, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Работы велись на набережной Верхнего водохранилища.

- Установлено, что при производстве работ подрядчик не использовал часть строительного материала, предусмотренного сметной документацией, но работы были оплачены ему в полном объеме, - подчеркнули в прокуратуре.

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