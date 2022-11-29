В Калуге демонтировали две скамейки из-за угрозы падения снега

В Калуге на остановке общественного транспорта «Площадь Старый Торг» у дома №4/3 по улице Набережной демонтировали две скамейки. Во вторник, 29 ноября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- В связи с многочисленными осадками в виде мокрого снега в сочетании с периодическим повышением температуры воздуха до положительных отметок, возникла вероятность возникновения несчастных случаев, обусловленных сходом снежных масс и наледи с крыш зданий, а также причинения материального ущерба имуществу, - говорится в комментарии управления.

Скамейки стояли вдоль фасада здания епархии, сидеть на них под крышей сейчас стало опасно.

- В весенний период, после таяния снега, скамейки снова вернут на прежнее место для удобства калужан и гостей города, - пообещали в городской управе. - Призываем граждан быть внимательными! При движении по улицам обращать внимание на крыши с нависающими сосульками и снегом и стараться держаться поодаль от фасадов таких домов, а также не парковать вблизи них автотранспорт.

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