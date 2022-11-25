В Калужской области собрали 89 кубометров старых шин

В Калужской области коммунальщики вывезли с контейнерных площадок 89 кубометров старых шин. В пятницу, 25 ноября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Шины собрали на 1012 контейнерных площадках.

- Автомобильные покрышки, а также ветки деревьев, листья, строительный мусор не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому их вывоз не входит в обязанности Калужского регионального экологического оператора, - пояснили в правительстве. - Но, принимая во внимание то, что покрышки относятся к третьему классу опасности, руководство предприятия решило собрать их, чтобы дать вторую жизнь.

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