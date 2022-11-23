Городской голова пешком прошел по Калуге, чтобы проверить уборку улиц

Утром в среду, 23 ноября, городской голова Калуги Дмитрий Денисов пешком прошел по областной столице, чтобы проверить, как убираются от снега и льда улицы. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

- Уборка шла активно – рабочие вывозили снег, очищали от снежной каши тротуары, проводили обработку в местах, покрытых льдом, - рассказал чиновник. - Сейчас температура уже плюсовая, а значит, есть вероятность схода с крыш снега. Прошу собственников зданий, руководителей управляющих компаний обеспечить безопасность калужан – провести очистку крыш, сбитые сосульки убрать с тротуаров, огородить опасные места.

Также он попросил предпринимателей позаботиться о безопасных входах в свои магазины.

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