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В Калуге власти объяснили ликвидацию детской площадки на улице Тельмана

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.11.2022 15:33 3 674
В Калуге власти объяснили ликвидацию детской площадки на улице Тельмана

На прошлой неделе наша читательница сообщила в «Народных новостях», что на улице Тельмана во дворе дома №31 срезали оборудование на детской площадке.

- На основе какого-то постановления было решено спилить под корень детскую площадку, которую за свой счет ежегодно ремонтировали и красили жильцы двух домов! – возмутилась она. - Постановление показать отказались, сказав, что где-то его забыли. Якобы кто-то из детей порвал куртку на площадке, поэтому ее решено было убрать.

В понедельник, 21 ноября, ситуацию прокомментировали в городской управе.

- Демонтаж игрового оборудования выполняла управляющая организация, - рассказали в администрации. - В реестре муниципальной собственности эта площадка отсутствует. На площадке находились травмоопасные игровые элементы, поэтому их демонтировали, по закону они должны соответствовать установленным техническим нормам и правилам безопасности, подтвержденным сертификатом. 

Чтобы поставить новую площадку, местным жителям посоветовали обращаться к депутату своего округа.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.11.2022 15:33 3 674
Тэги: благоустройство дети
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