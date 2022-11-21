Калужских предпринимателей призвали очистить от снега и льда территорию возле магазинов

В понедельник, 21 ноября, министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров опубликовал обращение к предпринимателям.

Из-за снегопада и надвигающегося ледяного дождя он призвал собственников и арендаторов торговых объектов привести в порядок территорию возле магазинов.

- Толщина льда будет достигать 10 миллиметров, - отметил Владимиров. - Во избежание травмирования населения просим принять меры по недопущению травматизма на прилегающих территориях организаций в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг. Прошу обеспечить своевременную очистку входных групп, ступеней, обработку территорий противоголедными реагентами.

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