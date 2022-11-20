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В Калуге за ночь израсходовали 526 тонн песко-соляной смеси

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 20.11.2022 19:00 1 299
В Калуге за ночь израсходовали 526 тонн песко-соляной смеси

В воскресенье, 20 ноября, городская управа Калуги рассказала о дежурстве во время снегопада.

100 дорожных рабочих и 87 уборочных машин занимаются уборкой снега и обработке тротуаров в городе.

А за минувшую ночь службы города дважды обработали автодороги 1 и 2 категории. Подметали дороги и тротуары в том числе в микрорайонах и на окраинах.

Вручную очищают пешеходные переходы, остановки, тротуары и спуски.

Регулярно дежурят на объектах: мост (р. Ока), ул. Гурьянова.

За ночь израсходовано 526 тонн песко-соляной смеси и 86 тонн других реагентов.

Сообщить о неубранных местах можно по телефону Центральной диспетчерской службы: 8-800-450-10-02.

 

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Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 20.11.2022 19:00 1 299
Тэги: благоустройство горуправа уборка города
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