В Калуге за ночь израсходовали 526 тонн песко-соляной смеси
В воскресенье, 20 ноября, городская управа Калуги рассказала о дежурстве во время снегопада.
100 дорожных рабочих и 87 уборочных машин занимаются уборкой снега и обработке тротуаров в городе.
А за минувшую ночь службы города дважды обработали автодороги 1 и 2 категории. Подметали дороги и тротуары в том числе в микрорайонах и на окраинах.
Вручную очищают пешеходные переходы, остановки, тротуары и спуски.
Регулярно дежурят на объектах: мост (р. Ока), ул. Гурьянова.
За ночь израсходовано 526 тонн песко-соляной смеси и 86 тонн других реагентов.
Сообщить о неубранных местах можно по телефону Центральной диспетчерской службы: 8-800-450-10-02.
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