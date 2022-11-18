В Калуге три дороги спасают от луж

В Калуге у скверов Матери и Жукова ликвидировали места подтоплений. В пятницу, 18 ноября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- Для отвода дождевых вод произвели работы по пропилу штраб вдоль бордюрного камня с целью перенаправления вод к существующим дождеприемным решеткам, - рассказали в горхозяйстве.

Также начаты работы на перекрестке улиц Мичурина и Горького.

- Здесь, помимо решения вопроса с лужами, требовалось и решение вопроса безопасности пешеходов из-за машин, хаотично припаркованных на тротуаре, - отметили в управлении. - Провели работы по устройству временного водоотвода дождевых вод на зеленую зону, проложив водоперепускную трубу. В ближайшее время установим для ограничения въезда на тротуар полусферы. Пока из-за погодных условий это временное техническое решение. Весной проведем полный комплекс работ по реконструкции перекрестка с устройством водоотвода по постоянной схеме, а также мероприятия для решения вопроса безопасности движения пешеходов.

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