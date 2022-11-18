Власти Калуги ищут собственников гаражей и сараев на трех улицах
В пятницу, 18 ноября, городская управа Калуги опубликовала объявление о поисках владельцев гаражей и сараев, которые в ближайшее время собираются снести.
Они расположены на трех улицах.
- ул. Московская, в районе дома №60 (деревянные сараи),
- ул. Воскресенская, в районе дома №21 (металлические гаражи),
- ул. Вишневского, в районе дома №13 (металлический гараж).
Собственников просят обращаться в горуправу по адресу: ул. Московская, 188 (каб.310), тел: 71-36-28.
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