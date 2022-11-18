Дорогу у сквера Матери в Калуге затопило из-за коммунальной аварии

В пятницу, 18 ноября, в Калуге затопило улицу Генерала Попова в районе сквера Матери. Местные жители сообщают, что в некоторых домах уже нет горячей и холодной воды, в частности, в микрорайоне "Хороший".

«Калугаоблводоканал» прокомментировал ситуацию:

— Да, там аварийная ситуация – утечка из-под земли. Возможно, в каких-то домах воды нет, потому что на данный момент утечка не устранена. Сейчас туда направляются рабочие.

Уважаемые читатели, живете на Правобережье? Как у вас с водой? Есть или отключили? Пишите в комментариях.

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