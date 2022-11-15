В Калуге за полтора месяца ликвидировали 90 свалок
За октябрь и первую половину ноября в Калуге ликвидировали 90 стихийных свалок. Об этом во вторник сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
По его словам, вывезено 30 тысяч кубометров отходов - листва, ветки и строительный мусор.
- Отходы, образовавшиеся после уборки дворовых территорий, вывозить должна управляющая компания, - подчеркнул чиновник. - Вывоз строительного мусора после ремонта квартир – ответственность самих жителей. Но пока нам приходится тратить городские средства на уборку несанкционированных свалок, в ущерб другим направлениям.
Также он сообщил, что сейчас с региональными властями обсуждается изменение законодательства для того, чтобы упорядочить систему вывоза таких отходов.
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