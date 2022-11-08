В Калуге обновили освещение на Театральной площади

В Калуге коммунальщики завершили работы по реконструкции уличного освещения на Театральной площади. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в управлении городского хозяйства.

Там появились 34 новых светильника.

- Теперь вечерние прогулки калужан и гостей города будут более удобными и комфортными, - прокомментировали в горхозяйстве.

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