В Калуге обновили освещение на Театральной площади
В Калуге коммунальщики завершили работы по реконструкции уличного освещения на Театральной площади. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказали в управлении городского хозяйства.
Там появились 34 новых светильника.
- Теперь вечерние прогулки калужан и гостей города будут более удобными и комфортными, - прокомментировали в горхозяйстве.
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