В Калуге сквер Волкова украсят деревянной аркой

В Калуге в сквере Волкова монтируют деревянную арку, которую подарили городу участники московского архитектурного форума «Зодчество», прошедшего в конце сентября. Об этом сообщили в городской управе.

Как рассказал главный архитектор Калуги Алексей Комов, арка сочетает традиции и авангард – взгляд в будущее и всплески прошлого.

Деревянную арку устанавливают со стороны набережной Яченского водохранилища. Она выполнена из клееного бруса.

Так арка смотрелась в московском Гостином дворе во время выставки.

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