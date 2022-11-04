В Калуге сквер Волкова украсят деревянной аркой
В Калуге в сквере Волкова монтируют деревянную арку, которую подарили городу участники московского архитектурного форума «Зодчество», прошедшего в конце сентября. Об этом сообщили в городской управе.
Как рассказал главный архитектор Калуги Алексей Комов, арка сочетает традиции и авангард – взгляд в будущее и всплески прошлого.
Деревянную арку устанавливают со стороны набережной Яченского водохранилища. Она выполнена из клееного бруса.
Так арка смотрелась в московском Гостином дворе во время выставки.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!