В Калуге планируется избавить от луж пешеходные переходы на двух улицах

Пешеходные районы в районе скверов Матери и Жукова в Калуге собираются избавить от подтоплений. В четверг, 3 ноября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Работы должны пройти до конца года.

В управлении рассказали, что уже сделано водоотведение на площади Победы у дома №7 и на улице Баррикад у Дворца спорта.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.