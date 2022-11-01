В Калуге прокуратура требует отремонтировать опасную детскую площадку на улице Московской

В Калуге обнаружили опасную детскую площадку. Во вторник, 1 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о проблемах во дворе дома №197 на улице Московской.

Оборудование площадки там сломано, на деревянных элементах имеются задиры, отщепы и отслоение краски.

Прокурор потребовал муниципальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» исправить ситуацию.

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