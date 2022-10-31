В Калуге сквер Мира отмыли от птичьего помета
В воскресенье, 30 октября, коммунальщики отмыли сквер Мира от птичьего помета. Об этом сообщили в МБУ «Калугаблагоустройство».
На состояние сквера Мира горожане жалуются постоянно. Гнездящиеся там птицы все время гадят на лавочки и дорожки.
Несколько лет назад предлагалось даже использовать для борьбы с птицами белок.
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