В Калуге сквер Мира отмыли от птичьего помета

В воскресенье, 30 октября, коммунальщики отмыли сквер Мира от птичьего помета. Об этом сообщили в МБУ «Калугаблагоустройство».

На состояние сквера Мира горожане жалуются постоянно. Гнездящиеся там птицы все время гадят на лавочки и дорожки.

Несколько лет назад предлагалось даже использовать для борьбы с птицами белок.

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