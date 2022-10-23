Житель Калуги пожаловался на большую стихийную свалку

На днях наш читатель пожаловался на стихийную свалку, которая образовалась в районе домов №12 и №14 на улице Первых Коммунаров в Калуге.

- Мусор этот в основном привозной, - рассказал калужанин. - Мусорка у нас на отшибе, вокруг поле, поэтому к нам повадились возить и сваливать коммерческий и строительный мусор. Каждый день приезжают бычки-газели или легковушки с прицепами и наваливают просто коробки, ящики деревянные и пластиковые из-под овощей, остатки ремонта - двери, окна, мешки со строительным мусором, распиленные деревянные балки, шифер, покрышки и т.д. Стихийная свалка у мусорных контейнеров у нас была и раньше, но в меньших масштабах. Потому что стоял один бункер на восемь кубов и частично туда скидывали, что помещалось. Оставшееся вывозили раз в пару недель манипулятором. Месяца два-три назад поставили новые круглые контейнеры, теперь мусор валят рядом, и за два месяца подчистую его не вывезли ни разу!

Комментарий по данной проблеме нам дали в городской управе.

- Эта площадка есть в плане уборки, но есть факторы, которые, к большому сожалению, не позволяют нам быстро ликвидировать свалку, - заявили в администрации. - Сейчас слишком большие объёмы, где требуется уборка по всему городу (у нас на обслуживании более 800 контейнерных площадок). До конца октября планируем заключить новый контракт на уборку контейнерных площадок. После заключения контракта будут проведены работы по уборке и этой контейнерной площадки. С жителями разъяснительная работа в части выброса мусора ведется, также информацию выкладываем на своих сайтах. Но установить факт выброса мусора в неположенном месте и поймать нарушителя за руку не так просто, когда удаётся это сделать, привлекаем таких лиц к административной ответственности.

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