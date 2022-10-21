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В Калуге подрядчику грозит миллионный штраф за просроченные работы по благоустройству набережной Оки

Дмитрий Ивьев , Фото: гордума Калуги.
Опубликовано: 21.10.2022 11:25 8 1382
В Калуге подрядчику грозит миллионный штраф за просроченные работы по благоустройству набережной Оки

В Калуге до сих пор не завершены работы по благоустройству набережной Оки, хотя по договору все должно было быть готово к 1 августа. В пятницу, 21 октября, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

- К указанному сроку ряд предусмотренных сметой работ на сумму свыше 7 миллионов рублей не выполнен, - подчеркнули в ведомстве.

В отношении гендиректора компании-подрядчика возбудили административное дело. В ближайшее время его рассмотрит мировой судья. Предпринимателю грозит штраф в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств - от 350 тысяч до 1,05 миллиона рублей.

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Дмитрий Ивьев , Фото: гордума Калуги.
Опубликовано: 21.10.2022 11:25 8 1382
Тэги: благоустройство прокуратура
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