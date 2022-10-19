В Калуге ищут владельцев 38 гаражей

В среду, 19 октября, городская управа Калуги сообщила о поисках владельцев 38 гаражей и нескольких других объектов, расположенных на улицах областной столицы.

Собственники должны до 10 ноября предоставить документы на недвижимость в городскую управу (ул. Московская, 188, каб. 310).

Если бумаг не будет, гаражи снесут принудительно.

Больше всего объектов расположено в районе домов №10, №12 и №14 по улице Тепличной – 23 гаража, девять сараев, три контейнера.

На улице Ермоловской, 2а – восемь гаражей. На улице Стеклянников Сад, 2 – шесть гаражей. На Глаголева, 7 – один гараж.

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