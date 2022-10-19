В Калуге начали высаживать тюльпаны

Калужские коммунальщики во вторник, 18 октября, начали высаживать луковицы тюльпанов.

Работы велись в сквере мира, на Воинском мемориальном кладбище и площади Победы.

- Луковицы тюльпанов в средней полосе принято высаживать в отрезок с первой декады сентября по конец октября, - пояснили в «Калугаблагоустройство». - Этот период считается оптимальным - луковицы лучше укореняются при прохладной температуре и успевают отдохнуть и набраться сил к весеннему цветению.

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