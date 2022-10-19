В Калуге ликвидировали стихийную свалку на улице Новослободской

В Калуге городская управа ликвидировала стихийную свалку у дома №66 на улице Новослободской только после вмешательства прокуратуры. В среду, 19 октября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Рядом с контейнерной площадкой там долгое время лежали различные отходы, среди которых было много строительного мусора.

В городской администрации ситуацию не комментировали.

Фото свалки до уборки.

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