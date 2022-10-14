В Калуге убрали опасные элементы с 35 детских площадок

За 2022 год в Калуге сотрудники управления городского хозяйства обследовали 145 детских площадок. В пятницу, 14 октября, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На 35 площадках демонтировали 135 опасных игровых элементов.

Ремонт прошел по 53 адресам.

Опубликован также номер телефона, по которому калужане могут обращаться по поводу ремонта детских площадок: 8 (4842) 70-15-54.

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