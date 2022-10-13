В Калуге заменят кровлю драматического театра

В четверг, 13 октября, объявлен тендер на поиск подрядчика, который займется разработкой проекта для замены кровли драматического театра в Калуге и приспособления чердачных помещений для современного использования.

Подрядчику готовы заплатить почти 5,5 миллиона рублей за проект.

Итоги конкурса подведут в конце месяца. А проектно-сметная документация должны быть готова к концу следующего года.

Здание драмтеатра в Калуге открыли в 1958 году. Капитальный ремонт проводился в 1998-2000 годах.

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