В Калуге оценили качество набережной Оки

12 октября заместитель председателя Городской Думы Сергей Павлов, депутаты Карп Диденко и Роман Выборнов в составе комиссии оценили качество работ по обустройству набережной Оки.

Забетонировано два яруса набережной, обустроены спуски, установлены фонарные столбы и леерное ограждение. Вблизи Гагаринского моста появился песчаный пляж. За счёт средств, выделенных в рамках партийного проекта «Единой России», установлены ортопедические скамейки.

Вместе с тем к работе подрядчика депутаты высказали ряд претензий: некачественно заделаны температурные швы, а на бетонных плитах уже появились трещины.

- Это один из приоритетных проектов для Калуги, в нашем городе должна быть красивая и благоустроенная набережная, – подчеркнул Сергей Павлов. – Выполнен большой объём работ, у комиссии есть замечания, надеюсь, они будут устранены в ближайшее время. Также, на мой взгляд, предусмотренная проектом парковка недостаточна, нужно проработать вопрос и увеличить количество парковочных мест.

Замечания и предложения депутатов внесены в протокол и будут учтены в ходе дальнейшего благоустройства территории.

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