В Калуге вырубили деревья на новом участке Литвиновского кладбища

В Калуге ведутся работы по расширению Литвиновского кладбища. На самом большом погосте в городе появится участок №61, сообщили во вторник, 11 октября, в управлении городского хозяйства.

- Выполнены работы по вырубке и корчеванию следующего участка №61, вывезены порубочные остатки, - пояснили в горхозяйстве.

Далее ожидаются работы по планировке и окювечиванию.

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