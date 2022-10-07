В Калуге восстановили лестницу к набережной Яченского водохранилища

В Калуге завершились работы по восстановление лестницы, соединяющей улицу Семеново Городище и набережную Яченского водохранилища. В пятницу, 7 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Лестницу закрыли в прошлом году. Как заявляли чиновники, она пострадала от действий вандалов.

- Она расположена на достаточно крутом склоне, насчитывает 186 ступенек, - пояснили в горхозяйстве.- Для возможности передохнуть от крутого подъема оборудована площадкой для отдыха.

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