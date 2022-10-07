Власти Калуги ищут собственников гаражей на улице Дружбы

В Калуге городская управа продолжает борьбу с гаражами, установленными на муниципальной земле. В пятницу, 7 октября, власти опубликовали объявление о поиске собственников гаражей на улице Дружбы.

Они расположены у дома №10.

Владельцев просят обратиться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений по адресу: ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

Если хозяева не найдутся, гаражи снесут принудительно.

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