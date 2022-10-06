В Калуге завершился ремонт фасадов Дома Циолковского

В Калуге завершились работы по ремонту фасадов на памятнике федерального значения «Дом, в котором жил Циолковский Константин Эдуардович в 1904-1933 гг. Об этом в четверг, 6 октября, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Напомним, в доме на улице Циолковского, 79 находится музей.

В нынешнем году исполнилось 165 лет со дня рождения Циолковского.

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