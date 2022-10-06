6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 октября.

1723 октябр(я) 6. В том же монастыре (идет речь о Лаврентьевском монастыре) сломило с каменной церкви второй шатер (Из записок купца Губкина).

1901 – в Калуге родился Валериан Васильевич Щеглов (1901-1984). График, мастер книжной иллюстрации, член Союза художников РСФСР. Учился в Калужском реальном училище, работал карикатуристом в газете "Коммуна".

1941 – Калуга, 6-11 октября. Разграблен торговый склад на базарной площади, куда попала авиабомба. Разграблены имущество и продукты детского дома, брошенные на погрузочной площадке (потрудилось население поселка Коммуна Труда, т.е. Подзавалья). Расхищено имущество клуба им.Андреева, оставленное на ст. Калуга. Растащено имущество рабочих КЭМЗ, оставленное в вагонах, собравшихся в эвакуацию. Взорвана водонапорная башня, подорвана ЦЭС, сожжены Гостиные ряды и главный корпус спичфабрики. (Из хроники 1941 года, составленной работником Госархива Ю.Сухоцким). (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1941 - В начале октября в Калугу прибыл командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П.А. Артемьев. По его приказу на базе 8-го запасного автобронетанкового полка был сформирован отдельный сводный батальон под командованием капитана П.А. Окунева. С 6 по 12 октября батальон, который имел в наличии только незначительное количество винтовок, пулемётов, гранат, бутылок с горючей смесью, один танк Т-26 и один бронеавтомобиль, держал оборону по р. Угре южнее д. Плетенёвка под Калугой. За время нахождения в обороне он отразил ряд попыток разведгрупп противника проникнуть в наш тыл и залповым винтовочным огнём сбил фашистский самолёт. Охрану и оборону железнодорожного моста через Угру нёс истребительный отряд под командованием Василия Пятовского. (Из публикаций Н.Гущиной)

1941 – на территории Хвастовичского района (в то время Орловской области) был создан партизанский отряд "В бой за Родину" под командованием Николая Ивановича Бусловского. В селе Хвастовичи установлена мемориальная доска в память о командире партизанского отряда.

1987 – (дата ориентировочна) на ул. Николо-Козинской, 25 был открыт памятник Кларе Цеткин. На церемонии присутствовали студенты из ГДР. Монумент разместился в сквере напротив девятиэтажного здания общежития пединститута. Автор: А.Н. Бурганов. По сообщению газеты «Знамя», 1 июня 1996 г. бронзовый бюст Клары Цеткин был похищен.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.