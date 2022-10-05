В Калуге снесут более 80 сараев и гаражей

В среду, 5 октября, городская управа Калуги опубликовала список гаражей, сараев и голубятен, которые в скором времени ожидает снос.

Избежать этого владельцы смогут только, если предоставят документы о собственности в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Калуги до 18 октября.

Иначе строения снесут.

В список попали:

Территория психиатрической больницы, у дома №23 (металлический гараж, металлический сарай),

ул. Учхоз, 3 (пять металлических гаражей),

ул. Салтыкова-Щедрина, 16 (два металлических гаража, девять деревянных сараев),

ул. Степана Разина, 5 (голубятня),

ул. Кубяка, 20 (голубятня),

ул. Телевизионная, 53 (20 деревянных сараев),

ул. Телевизионная, 51 (13 каменных сараев),

ул. Валентины Никитиной, 35 (металлическое ограждение),

ул. Валентины Никитиной, 37 (семь гаражей, 22 сарая),

д. Тимашево, 9 - (деревянный сарай).

Собственников просят обращаться на ул. Московскую, 188 (каб.310) или звонить по телефону 71-36-28.

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