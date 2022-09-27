В Калуге в сквер на улице Ленина вернули большие качели

Во вторник, 27 сентября, в Калуге завершился ремонт качелей, установленных в сквере возле городской управы на улице Ленина. Об этом сообщили в «Калугаблагоустройство».

- Отремонтировали и сегодня установили на место, - пояснили коммунальщики.

Покачаться в сквере нельзя было с начала сентября.

Большие качели установили там три года назад – осенью 2019-го.

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