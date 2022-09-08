В Калуге высадили новые деревья на улице Театральной

В Калуге на улице Театральной напротив Театра юного зрителя появились новые липы. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

- В прошлом году в этом месте было удалено три сухих дерева, одно из которых находилось на перекрестке и создавало помехи для автовладельцев, - говорится в сообщении горхозяйства. - Как и обещали, выполнили компенсационную высадку молодых саженцев породы липа на безопасных, не мешающих обзору водителей местах.

С начала года на улицах Калуги высадили 97 деревьев.

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