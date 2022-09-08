В Калуге вновь началась очистка Яченского водохранилища

В Калуге возобновились работы по очистке дна Яченского водохранилища. В четверг, 8 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Контракт заключен со строительной компанией из Калуги.

- Сотрудники организации приступили к разбивке площадки для устройства строительного городка и карт намыва, - пояснили в правительстве. - В ближайшее время данная территория будет расчищена от древесно-кустарниковой растительности. Это один из первых подготовительных этапов проекта, рассчитанного на три года.

Стоимость очистки водохранилища по новому контракту не называется. Ранее в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области нам поясняли, что договор будет заключен с единственным поставщиком без проведения торгов.

Напомним, изначально контракт на очистку водохранилища на 300 миллионов рублей собирались заключить с другой компанией. Однако власти назвали ее неблагонадежной.

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