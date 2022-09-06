Горуправа Калуги предупредила о сносе гаражей на улице Стеклянников Сад

Власти Калуги собираются снести металлические гаражи, расположенные на муниципальной земле в районе дома №2 по улице Стеклянников Сад. Во вторник, 6 сентября, об этом сообщили в пресс-службе городской управы.

Собственников просят предоставить документы на гаражи либо самостоятельно их убрать.

Информацию необходимо направлять по адресу: Калуга, ул. Московская, 188 (каб. 310), тел: 71-36-28.

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