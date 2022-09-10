В Калуге качели обещают вернуть в сквер на улице Ленина в конце сентября

Большие качели в Калуге обещают вернуть в сквер на улице Ленина возле городской управы в конце сентября. Об этом нам сообщили в управлении городского хозяйства.

Качели демонтировали для ремонта деревянной конструкции.

Напомним, их установили три года назад – осенью 2019 года.

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