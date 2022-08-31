В Калуге шахматные беседки пока не пользуются популярностью

Как мы уже рассказывали, 30 августа в Калуге в парке на месте рынка установили две беседки со столами, на которых нарисованы шахматные поля. Однако пока они не пользуются большой популярностью. В среду желающих сразиться в настольную игру там не было.

По какой-то причине у беседок дырявая крыша. От дождей осенью там не спрячешься. Да и зимой столы будут завалены снегом.

Напомним, беседки куплены за счет частной компании в качестве подарка калужанам ко Дню города.

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