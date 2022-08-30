В калужском парке установили беседки для игры в шахматы

В парке на месте рынка в Калуге установили две деревянные беседки для игры в шахматы. Во вторник, 29 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Беседки поставили за счет частной компании. В горуправе заявили, что это подарок Калуге к 651-летию.

Чтобы поиграть в шахматы, нужно приносить свои фигуры.

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