В Калуге отремонтируют 42 детские площадки

До конца 2022 года в Калуге планируется отремонтировать 42 детские площадки. В пятницу, 19 августа, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Коммунальщики обещают заменить пружины на качалках, привести в порядок качели, восстановить леерное ограждение, заменить часть каруселей.

Уже проведены работы, в частности, в скверах Ветеранов и Кубяка.

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