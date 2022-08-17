В Калужской области ликвидировали несанкционированную свалку

В Козельском районе на муниципальной земле обнаружили несанкционированную свалку. В среду, 17 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

На земле валялся строительный мусор, пластик, стекло и другие отходы.

Свалку убрали после обращения в суд.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.