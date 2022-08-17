В Калужской области ликвидировали несанкционированную свалку
В Козельском районе на муниципальной земле обнаружили несанкционированную свалку. В среду, 17 августа, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.
На земле валялся строительный мусор, пластик, стекло и другие отходы.
Свалку убрали после обращения в суд.
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