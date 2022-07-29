В Калуге жители улицы Тарутинской продолжают складывать мусор возле дороги даже после установки контейнеров

В начале июня в Калуге установили контейнеры для мусора на улице Тарутинской. Однако за два месяца некоторые жители этого района так и не привыкли к новым правилам и продолжают оставлять мешки с отходами возле дороги, сообщил в пятницу, 29 июля, Калужский региональный экологический оператор.

Коммунальщики отмечают, что уже выписывали штрафы, но пока это не помогает.

- Что движет нашими согражданами, не понятно, - говорится в заявлении КРЭО. - Ведь каждый обеими руками за чистоту и порядок на улицах Калуги. Но это «за» распространяется на другие улицы города, но только не на улицу Тарутинскую. Здесь особая зона обращения с отходами. Сколько надо выписать штрафов за нарушение закона, чтобы наконец люди стали цивилизованно избавляться от своих отходов, не известно. А пока эта мусорная вакханалия продолжается.

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